مسؤول قطري يُلجم أنور قرقاش بعد تطاوله على دولة قطر

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الخليج 365:
نشبت مشادة تويترية جديدة بين مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وذلك عقب هجوم الأخير على قطر وتطاوله على قاداتها.
البداية كانت لدى “قرقاش” الذي هاجم قطر في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها:” إن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها”
وتابع مزاعمه بأن “قطر غدت تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية”، مضيفا “النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق”.التغريدة التي قوبلت برد عنيف ومحرج من “الرميحي” الذي ألجم الوزير الإماراتي قائلا:” كيف حكمت بخروجها من المنظومة العربية، وآخر محفل لدينا كان اجتماع البرلمانيين والذي شهد حضورا ملفت من كل دول العالم بما فيها الدول العربية، ما عدا دولتك ودول الحصار !!؟”وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.
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