عاجل: حادث مروري مؤلم يؤدي بحياة العشرات بطريق شريان الشمال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصرع واصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بطريق شريان الشمال بالقرب من الملتقى ، وانباء عن ارتفاع عدد القتلى في هذا الحادث الى 40 شخصا .

وهناك منشادات عاجلة بطلب اسعافات لإنقاذ ما تبقى من الجرحى ببيت ام الحسن والملتقى .

نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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