عشرات الجرحى معظمهم شرطيون خلال احتجاجات عنيفة شمال جورجيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب 15 شرطيا بجروح، اليوم الأحد، في اشتباكات مع محتجين على بناء محطة للطاقة الكهرومائية في وادي بانكيسي في جورجيا، وفقا لوزير داخليتها، غيورجي غاخاريا.

وفي تصريح صحفي، قال الوزير إن القوات الخاصة من الشرطة اضطرت للرد بعد أن بدأ المحتجون يرشقون أفرادها بالحجارة.

ولاحقا وردت تقارير بأن وحدات من القوات الخاصة غادرت الوادي بعد أن توصلت السلطات إلى اتفاق مع الأهالي حول تعليق بناء محطة الطاقة “خادوري-3” على نهر ألازاني وسحب القوات الأمنية من المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام بأن العدد الإجمالي من المصابين حراء الاشتباكات اقترب من 50 شخصا معظمهم من عناصر الأمن، الذين نقل 8 منهم إلى المستشفى، إضافة إلى إضرام النار في عدد من سيارات الشرطة وجرار كان يستخدم في بناء المحطة.