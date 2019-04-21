في التعيين والإقالة ..!.. بقلم منى ابو زيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سُيوفهم .. بِهِنَّ فُلولٌ من قِرَاعِ الكَتائِبِ.. ولا يَحسِبون الخيرَ لا شرَّ بعدَه .. ولا يَحسِبون الشرَّ ضَربةَ لازِبِ” .. النَّابغة الذبياني ..!

أخبرني من أثق به من المخضرمين في تلفزيون السودان، أن السيد “محمد حاتم سليمان” كان قد أغلق الأبواب دون أجهزة العمل الخاصة بالتصوير الخارجي، يوم إذاعة البيان الأول للانقلاب، قائلاً لمعاونيه “لحد ما نشوف الحاصل شنو” ..!

وأخبرني أيضاً أن الحال قد ظل كما هو إلى حين صدور قرار إقالة السيد “محمد حاتم سليمان” من منصبه كمدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون. مضيفاً أن قرار تعيين من يليه في التكليف هو إجراء روتيني في مثل هذه الأحوال، لا يستصحب في شكلانيته أن معظم النافذين بهيئة الإذاعة والتلفزيون هم من المنظمين في حزب المؤتمر الوطني ..!

وعليه فلا لوم –-بحسبه – على كل العاملين بالهيئة، لأنهم في نهاية الأمر موظفون يأتمرون بأمر كبارهم، وفقاً لتراتبية الخدمة المدنية، التي لن يحدث فيها إحلال وإبدال – حقيقي – يرضي مطالب الثورة، في فترة زمنية قوامها بضعة أيام من عمر الانقلاب ..!

ذات المنطق – بطبيعة الحال – ينسحب على قرار تعيين السيد “عبد الماجد هارون” كوكيل لوزارة الإعلام، بعد عزل الوكيل السابق السيد “العبيد مروح”. فما حدث قد حدث بذات الإجراء الروتيني، الشكلاني، الذي تتم بموجبه عملية إحلال وإبدال مؤقتة، وفقاً لتراتبية الوظائف ..!

Advertisements

لكن الحال مع قرار تعيين السيد “عبد الماجد هارون” – الذي سبق قرار إقالته اللاحق – يختلف من حيث كيف وكم ردود الأفعال الغاضبة التي أعقبت صدوره، لشهرته ربما، وبالتالي ذيوع انتمائه إلى ذات الحزب الذي ثاروا عليه. وبهذا المنطق وبناءً على ماسبق، فإن سرعة صدور قرار إقالته – في غضون ساعات – هو أمر يحسب للمجلس العسكري، ولا يحسب عليه ..!

لا زلت أذكر كيف حاول السيد “أحمد منصور” مقدم برنامج “بلا حدود”، على قناة الجزيرة – قبل سنوات – أن يُضيِّق الخناق على د.”بطرس غالي” بشأن بعض ما ورد في كتابٍ كان قد صدر له عن اتفاقية “كامب ديفيد”. ثم بشأن آراءٍ مخالفة لرأيه السابق، كانت قد صدرت عنه أيضاً. ولا زلت أذكر كيف أجاب الرجل ببساطة “كنتُ على خطأ، والآن غيَّرتُ رأيي” ..!

المهم في تقديري أن يُراجع المسئول – بشجاعة – أي قرار قد يصدر عنه ساعة سوء تقييم أو نقص تقدير، في إحدى لحظات “نقص تمام البشر الخطاءين”!. دعونا إذاً نُجَرِّب التعويل على نُبل الفكرة ومغزاها العميق، الذي يكمن في انتهاج الحياد وتحرِّي النزاهة ..!

أن تتحرُّر قرارات القائد من شوائب الاعتبارات الشخصية، نزولاً عند مصلحة الرعية. وهذا أمر من شأنه أن يسمو بالقرار القيادي، وأن يثمِّن قيمته عالياً. حتى وإن كان مضمونه تنازلاً عن رأي، أو اعتذاراً عن خطأ ..!

فالعِبرَة والخُلاصَة – في نهاية الأمر – هي نُزول قائد عند رغبة شعب ..!