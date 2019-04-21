اطلاق سراح مغتصب طفلة ببحري…

الخليج 365:

أصدرت محكمة الطفل بالخرطوم بحري حكماً بإطلاق سراح مدان بالسجن المؤبد بتهمة الاعتداء على طفلة عمرها (14) عاماً وأنجبت منه سفاحاً، بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الملف بموجب مذكرة طعن دفع بها ممثل دفاع المدان.

وأشارت المذكرة إلى أن المدان جانج لذلك كان ينبغي لمحكمة الموضوع أن تأخذ التدابير دون إصدار الحكم.

وحسب الاتهام، فإن والد الطفلة تقدم ببلاغ لدى شرطة حماية الأسرة والطفل يفيد بأن المدان اعتدى على ابنته القاصر، حيث أخضعته الشرطة للتحريات ووجهت له النيابة بموجبها اتهاماً وأحيل الملف للمحكمة التي أصدرت قرارها المستأنف مستندة على البينة المتوفرة من خلال المستندات المقدمة، لافتة إلى أن الفحص الجيني أكد أن المدان هو والد الطفلة التي انجبتها القاصر.