مقتل 10 عسكريين في جمهورية مالي جراء هجوم إرهابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر أمنية بمقتل أكثر من 10 جنود في جمهورية مالي، اليوم الأحد، إثر هجوم يرجح أنه من قبل إرهابيين.

وقال مصدر أمني إن “10 جنود على الأقل قتلوا … الإرهابيون وصلوا من غابة واغادو الملاذ الآمن منذ سنوات للمتطرفين الماليين … هناك قتلى وأضرار”.

من جانب آخر لقي عنصر مصري في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مصرعه وأصيب 4 آخرين من وحدته بجروح بانفجار لغم اعقبه هجوم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد.

ووقع الانفجار والهجوم صباح أمس السبت على الطريق بين دوينتزا وبوني قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.

روسيا اليوم