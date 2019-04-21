من أطلق الرصاص ..؟!!.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الغرفة (٣٨) في الطابق الخامس بمستشفى فضيل البرج (B) يرقد طريح الفراش البطل الثائر حسن مساعد سلمان ثانية اقتصاد جامعة الرباط، يرقد حسن وهو يتوسد علم السودان وترقد في صدره رصاصة تتوسد رئته.

حسن أصيب برصاصة اخترقت رئته في موكب (٦) أبريل، حيث كان يطرق على أبواب المنازل ويصيح للثوار في الشارع في منطقة الخرطوم (٣) جوار شارع بيويكوان ان احترسوا لأن مليشيات النظام وقناصته يرتكزون داخل مسجد الحلة، ثم قام مع رفاقه بجمع بعض الطوب والكنب الطويل من المنازل لوضعه متاريس أمام الكجر.

حركته الدؤوبة وتحذيره للثوار جعلته هدفاً لرصاص العسس، وبالقرب من موقف شروني وموكبهم في طريقه نحو القيادة كانت رصاصة القناصة له بالمرصاد، فاخترقت رئته وسقط من فوره ليسرع به رفاقه إلى مستشفى طيبة لعلاج الأورام، وهنالك تم إسعافه بعدد من زجاجات الدم لتعويض النزيف، ومن ثم نقل إلى مستشفى فضيل.

حسن وغيره المئات من المصابين والشهداء انتظروا عدالة السماء والآن ينتظرون عدالة الأرض، من الذي قنص حسن ومن الذي قتل الشهداء؟ ما ينبغي قوله أولاً إنه ومع الأسف فإن كل بلاغات القتل العمد في المتظاهرين تم قيدها تحت المادة (٥١) إجراءات جنائية الوفاة في ظروف غامضة، عوضاً عن فتحها تحت المادة (١٣٠) القتل العمد!!

الكثير من الأخطاء الفنية والإجرائية صاحبت إجراءات النيابة في فترة هيمنة واستبداد النظام البائد، معالجة الأخطاء السابقة وإعادة فتح التحقيق في جرائم قتل وتعذيب وإصابة المتظاهرين في ديسمبر ٢٠١٨م وفي سبتمبر ٢٠١٣م، ينبغي أن تكون من أولويات المرحلة، ذلك قبل أن يغسل السفاحون أياديهم من دماء الشهداء، ونرجع للمادة (٥١) مرة أخرى.

من أطلق الرصاص…. من قتل بدم بارد …. من هم الملثمون ومن الذي يصدر الأوامر قائلاً: (اطلقوا الرصاص الحي)….؟!!

إقالة النائب العام وفلترة النيابات خطوة في الطريق الصحيح …. ثم ماذا بعدها؟

خارج السور

سألت البطل حسن والرصاصة مازالت في صدره من زارك في المشفى أو قدم لك دعماً مادياً أو معنوياً من المعارضة أو قوى التغيير…..؟ أجاب: لا أحد!!