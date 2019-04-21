جنون الثورة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ولكل ثورة في بداياتها جنون..

> سواءً كانت شعبيةً…أم عسكرية ؛ تُسمى – كذباً – ثورة..

> وجنون الثورة الفرنسية أدى إلى تهاوي رؤوس عديدة من على منصة المقصلة..

> وثورة روسيا البلشفية كان جنونها مجنوناً..

> ولم يسلم من جنونها هذا حتى أطفال القيصر الذين أُعدموا معه رمياً بالرصاص..

> وثورة يوليو المصرية أكلت أبيها…وبنيها……ومصر..

> وفي بلادنا هنا يبدأ أي انقلاب – يُطلق عليه اسم ثورة مجازاً – بجنونٍ مخيف..

> وجنون (مايو) دفع بها إلى التأميم… والتطهير… والمصادرة..

> ثم بعد أن تعقلت – وعاد إليها بعض رشدها – تراجعت عن ذلكم الجنون كله..

> و(الإنقاذ) كان جنونها فريداً من نوعه..

> فهي أحالت ثلثي العاملين بالدولة إلى الصالح العام…لأغراض التمكين الثوري..

> واستعدت أقوى دولتين في العالم…دونما سبب..

> وطفقت في تجريب نظريات سياسية – واقتصادية – لم يسمع بها العالم من قبل..

> وشرعت فيما سمته (إعادة صياغة الإنسان السوداني)..

> وأحلت قتل النفس في وقفة يوم عيد رمضان؛ دون محاكمات…ولا إنسانيات..

> وأعدمت نفراً في حر مالهم ؛ باسم الدين…والثورة..

> فكان جنوناً ثورياً دموياً ؛ فضلاً عن شذوذه…وشبقه…وهياجه…وغرابته..

> والآن تعيش بلادنا أجواء جنون ثوري شعبي..

> وهو جنون لذيذ رغم انبثاقه من بين الدماء…وركام الأحزان…ورحم المعاناة..

> وتحفه ثوريات انتهازية ألذ…تريد ركوب الموجة..

> فقد طمع في نصيبٍ من كيكتها بعض الذين أكلوا من كيكة الإنقاذ إلى حد التخمة..

> وأتى مهرولاً من الخارج نفر ممن لم يكتووا بنار الداخل..

> ويحملون بين جوانحهم طموحاً ذا سقف أعلى…وهو رئاسة الوزراء (حتة واحدة)..

> ونفض بعض كسالى الأحزاب ثياب النوم من على أجسامهم..

> وارتدوا – على عجل – ثياب الثورية ليلحقوا بالركب ؛ فقد (جاءتهم باردة)..

> ولكن ما يهمنا هنا ثورة الشعب اللذيذة…الأصيلة..

> ويكفي أن ميدان القيادة صار جامعةً لتعليم الشعوب المقهورة أدب الثورات..

> ثم ؛ أدب التكاتف… والتلاحم… والتراحم..

> ولكنا نخشى أن يؤدي التمادي في الأشواق الثورية إلى أن يصير جنونها مؤلماً..

> وشتان ما بين ألم اللذة…ولذة الألم…وبين الألم عقب لذة..

> فجنون الثورة يأخذ برقاب المجلس العسكري الانتقالي حتى ليوشك أن يخنقه..

> ومعلوم أن حياة الثورة من حياة هذا المجلس..

> فإن مات ماتت…وتنقض على الجميع (ثورة مضادة) تتربص بهم هذه الأيام..

> ولعلمنا بأدوات هذه الثورة طالبنا بتعطيل بعضها..

> طالبنا بإعفاء مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون فوراً… محمد حاتم سليمان (الدباب)..

> فاستجاب المجلس العسكري مشكوراً… في اليوم ذاته..

> ثم في اليوم التالي طالبنا بترحيل الرئيس المخلوع إلى (كوبر)…بأعجل ما يمكن..

> فهو محور الحراك المضاد…وتحت يده مالٌ لا حصر له..

> فاستجاب المجلس أيضاً في اليوم نفسه… فهو يستمع إلى النصائح المنطقية الهادئة..

> ولكن دعونا لا نرهقه من أمره عسرا… فتتعسر..

> ولنُبق على جنون ثورتنا لذيذا !!.