لافروف نأمل بأن لا يتحول سيناريو التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا إلى واقع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا يريد أن يصبح سيناريو التدخل العسكري الأمريكي فى فنزويلا والمجابهة الشديدة بين مصالح موسكو وواشنطن في هذه المنطقة أمرا فعليا.

وردا على سؤال حول استعداد موسكو للمجابهة بين المصالح الروسية والأمريكية في أمريكا اللاتينية على ضوء التدخل العسكري الأمريكي المحتمل فى فنزويلا قال لافروف في حديثه لقناة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية: “لا أريد أن يصبح هذا السيناريو واقعيا. أعتقد أن واشنطن لم تفهم حتى الآن بشكل كامل الوضع الذي يضعها فيه حاليا خطها الخاص بفنزويلا”.

وأضاف: “الآن عندما يواصل الأمريكيون الحديث بأن كل السيناريوهات لا تزال مطروحة على الطاولة، لا أشك في أنهم سيقومون بتقييم عواقب المغامرة العسكرية. وهيهات أن يؤيدهم أحد في أمريكا اللاتينية”.

وأشار لافروف إلى أن سكان أمريكا اللاتينية يتميزون بعزة النفس، ولذلك ستدفع أي مغامرة عسكرية معظم بلدان المنطقة إلى التخلي عن دعم الخط الهادف لتغيير النظام في فنزويلا، إذ أن هذه المغامرة ستكون تحد بالنسبة لجميع هذه البلدان.