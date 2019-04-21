الجامعة العربية تقرر دعم فلسطين سياسيا وتوفير شبكة أمان مالي

وأكد خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن فلسطين، على التزام الدول العربية اتخاذ الخطوات الدولية للحفاظ على المقدسات الإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2018 وتأمين الأونروا.
وحذر من اتخاذ النهج الاستيطان الفلسطيني وسرقة مستحقات الأسرى والشهداء الفلسطيني، كما قرر المجلس الدعم المالي لدولة فلسطين، والتأكيد على احترام المجلس الوطني الفلسطيني وإتمام الحكومة الفلسطينية تحمل مسئوليتها في غزة، والانعقاد الدائم للمجلس لمتابعة آخر المستجدات.
وأوضح أن هناك قرارات سابقة لحماية القدس وما تم الاتفاق عليه اليوم تفعيل للقرارات السابقة.
وأشار إلى أن هناك إجماع عربى كامل لا يوجد به مجال للشك بشأن الدعم السياسي والمالى لفلسطين، مؤكدا أن الاجتماع المغلق تضمن حوار تفاعلى دون التقيد بكلمات مكتوبة.
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