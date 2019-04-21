البرهان: أودعنا قيادات رموز السابق سجن كوبر

اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ القبض قيادات من النظام السابق وإيداعهم سجن كوبر. وكشف البرهان عن توقيف الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه؛ واحمد هارون وغيرهم. وقال ان اَي شخص متضرر من قيادات الرموز السابق عليهم التوجه الى النيابة لفتح بلاغات ضدهم.

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