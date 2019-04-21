خامنئي يعزل قائد الحرس الثوري الإيراني

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قرر منذ قليل إعفاء قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري من منصبه. وقالت شبكة "راديو فرادا" الإيرانية، إن خامنئي قرر تعيين نائب جعفري اللواء حسين سلامي خلفا له.

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