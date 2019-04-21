أخبار لا تفوتك| خطاب للبرهان.. ومطالب خاصة للمعارضة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



البرهان: ستحاكم كل من ارتكب جريمة في حق الوطن والمواطنين

اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ سنحاسب كل شخص ارتكب جريمة في حق الوطن والحق الخاص؛ من خلال اجهزة عدلية ليس عليها تحفظ.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية تبثها قنوات سودانية بالتزامن اليوم الأحد ؛ ان العدالة ستطال رموز النظام السابق من تدور حولهم الشبهات.

البرهان: إذا اتفقت القوى السياسية على حكومة انتقالية نسلم السلطة فورا

وقال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه إذا اتفقت القوى السياسية السودانية على حكومة انتقالية، نسلم السلطة فورا.

وتابع البرهان في حوار خاص لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم، الأحد، إنني أفضل أن تكون المرحلة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط.

وقال البرهان: المجلس العسكري ليس في خصومة مع أي جهة، وتابع رئيس المجلس العسكري السوداني: التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية.

وأكد البرهان في حواره مع "سكاي نيوز" أن الرئيس السوداني، عمر البشير وقادة في حزب المؤتمر موجودون في السجن حاليا.

وأضاف البرهان: أوكلنا للنيابة العامة التحقيق بشأن كل من تعرّض للمعتصمين.

وفد سودانى يزور أمريكا لرفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت وكالة الأنباء السودانية إن وفدا سودانيا يزور أمريكا قريبا لبحث رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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ونقلت الوكالة عن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قوله "يمكن الوفد تشكل وسيسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

المعارضة تدعو لحشد جماهيري لإعلان الحكومة الانتقالية

دعت قوى الحرية والتغيير الى حشد جماهيري مساء اليوم الأحد في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم؛ مواصلة لما أسمته باقتلاع النظام السابق.

وأكدت في بيان قيام المؤتمر الصحفي لقوى اعلان الحرية والتغيير قائم بموعده لإعلان السلطة الانتقالية؛ وأن الاعتصام مستمـر حتى تحقيق كل بنود إعلان الحرية والتغيير.

وقالت ان هنالك محاولة التفاف لسرقة مكتسبات ثورة الشعب السوداني؛ وان المجلس العسكري يعمل على الحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار وإعادة إنتاج النظام السابق.

وكالة تركية تنقل معلومات خطيرة عن البشير.. ماذا حدث منذ أيام؟

كشفت وكالة أنباء تركية معلومات خطيرة، اليوم الأحد، بشأن صحة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فذكر مصدر طبي سوداني أن البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.

وأضاف المصدر وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

وتابع المصدر ذاته الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

