قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ تلقينا اتصالات كثيرة من الدول الفاعلة في الإقليم منها مصر والسعودية وتركيا وأمريكا وجميعها داعمة للتحول في السودان.
وتقدم البرهان بشكر خاص لجمهورية مصر العربية التي دعمت بقوة عدم ادراج السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: دول الإقليم داعمة للتحول الديمقراطي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.