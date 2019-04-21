البرهان: دول الإقليم داعمة للتحول الديمقراطي في السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ تلقينا اتصالات كثيرة من الدول الفاعلة في الإقليم منها مصر والسعودية وتركيا وأمريكا وجميعها داعمة للتحول في السودان.

وتقدم البرهان بشكر خاص لجمهورية مصر العربية التي دعمت بقوة عدم ادراج السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.