حميدتي يطمئن علي موقف البلاد من المشتقات البترولية والدقيق والأدوية ..

إطمأن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو علي موقف المواد البتروليه من وقود وغاز وفيرنست و إحتياجات البلاد من الدقيق والقمح والادويه ، وذلك لدى لقائة بالقصر الجمهورى اليوم وفد يضم وزارة المالية و وزارة الزراعه وبنك السودان والبنك الزراعى .
وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور عبد المنعم محمد الطيب فى تصريح صحفى أن الاجتماع تناول سير الاستعدادات للموسم الزراعى الصيفى و ضرورة توفير متطلبات القطاع الزراعى خاصة بالولايات. كما اكد على ضمان تدفق المواد البترولية وانسيابها لجميع أنحاء البلاد وفق الحصص المقرره .
وأضاف الدكتور عبد المنعم أن الاجتماع أمن على انسياب القمح للمطاحن وتوزيعه على ولايات السودان حسب النسب المحدده ، وضمان توفير وانسياب الادويه للمواطنين .
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى وجود ظاهرة تهريب السلع رغم توفر المنتجات والمواد الاساسيه بالبلاد ، موضحا أن الاجتماع شدد على ضرورة التعامل معها بحسم .
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