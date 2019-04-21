حميدتي يطمئن علي موقف البلاد من المشتقات البترولية والدقيق والأدوية ..

إطمأن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو علي موقف المواد البتروليه من وقود وغاز وفيرنست و إحتياجات البلاد من الدقيق والقمح والادويه ، وذلك لدى لقائة بالقصر الجمهورى اليوم وفد يضم وزارة المالية و وزارة الزراعه وبنك السودان والبنك الزراعى .

وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور عبد المنعم محمد الطيب فى تصريح صحفى أن الاجتماع تناول سير الاستعدادات للموسم الزراعى الصيفى و ضرورة توفير متطلبات القطاع الزراعى خاصة بالولايات. كما اكد على ضمان تدفق المواد البترولية وانسيابها لجميع أنحاء البلاد وفق الحصص المقرره .