البرهان: المجلس يامل في التوافق السياسي دون إقصاء لأي جهة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ ان دور المجلس مكمل للانتفاضة لتسليم السلطة للشعب.

وثمن دور وتضحيات الشباب في سبيل وصول الثورة لمبتغاها رغم ما اصابهم؛ وأكد على ضرورة الوحدة الوطنية؛ والتوافق السياسي بين كل مكونات المجتمع دون إقصاء لأي جهة.

واضاف ليست لدينا مصلحة مع اَي جهة ونسعى لبدء المرحلة الانتقالية دون تاخير.