قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ سنحافظ على الأمن الوطني حتى تسليم السلطة للشعب السوداني. واضاف نستعجل قيام الحكومة الانتقالية حتى تتولى إدارة البلاد؛ وإذا رغبو ذهابنا ليست لدينا مانع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: نتعهد بالحفاظ على الأمن وتسليم السلطة للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.