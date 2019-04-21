لقاء الفريق اول عبدالفتاح البرهان في نقاط

ـ دور المجلس العسكري هو مكمل للانتفاضة المباركة ليسلم السلطة للشعب.
ـ نثمن دور الشباب بالتضحية من اجل هذه الثورة و نثمن سلميتهم و نؤكد و نؤمن على اننا سنسلم السلطة للشعب...
ـ نؤكد أنه لن يكون هنالك أي إقصاء لأي فئة حتى لا تدخل الدولة في فتنة.
ـ لسنا خصوم لأي أحد و لن نقف مع أي جهة ضد الأخرى..
ـ قسمنا المجلس للجان عديدة، اقتصادية، امنية، سياسية و اجتماعية تؤدي مهامها و ادوارها في جميع انحاء البلاد..
ـ اللجنة السياسة اجتمعت بكل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني طلبت رؤية للحل و قد استقبلنا أكثر من ١٠٠ رؤية و نحن نقوم بدراستها و سنرد بنهاية هذا الاسبوع..
ـ معظم القوى السياسية متوافقة على مجلس عسكري و حكومة مدنية و ليس هنالك تباين كبير في الرؤى...
ـ الخيار المناسب لأمد الحكومة الانتقالية حسب التجربة سنتين و لكن اذا توافقت القوى السياسية سنسلمها غداً اذا اقتضى الأمر..
ـ معظم الرؤى متوافقة على مستوى سيادي و تنفيذي و تشريعي..
ـ لم تقدم أي قوى سياسية بترشيح لأي أسماء و اذا توافقوا على رؤية ليس لدينا مانع و لكن من الافضل ان تكون حكومة تكنوقراط..
ـ اعادة الهيكلة هو موضوع طويل و شائك و نحن نتعامل مع نظام فاسد و هذا الامر يحتاج لزمن طويل.
ـ بدأنا الهيكلة بالجيش و الشرطة و الأمن و ألغينا العديد من الواجهات مثل منظمة الشهيد و سيتم تسريح الدفاع الشعبي و الشرطة الشعبية..
ـ فيما يتعلق بجهاز الأمن كوننا لجنة لدراسة قانون الأمن الوطني الذي يمس حرية المواطنين، شكلنا لجنة اخرى لهيكلة الجهاز، و لجنة لحصر أصول و شركات جهاز الأمن..
ـ تم احالة عدد من ضباط الصف الأول من قيادات جهاز الأمن حتى يتم إعطاء الفرصة للشباب لمسك زمام الأمور بالجهاز..
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