البرهان: ستحاكم كل من ارتكب جريمة في حق الوطن والمواطنين

اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ سنحاسب كل شخص ارتكب جريمة في حق الوطن والحق الخاص؛ من خلال اجهزة عدلية ليس عليها تحفظ.

واضاف في مقابلة تلفزيونية تبثها قنوات سودانية بالتزامن اليوم الأحد ؛ ان العدالة ستطال رموز النظام السابق من تدور حولهم الشبهات.