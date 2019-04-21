البرهان: واشنطن طلبت مناقشة رفع اسم السودان من قائمة الاٍرهاب كشف رئيس المجلس العسكري الانتقال

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ ان الولايات المتحدة طلبت مناقشة قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. واضاف في مقابلة تلفزيونية تبثها قنوات سودانية بالتزامن اليوم الأحد ؛ تم تشكيل وفد للسفر الى واشنطن لبدء الإجراءات.

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