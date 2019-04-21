عبدالفتاح البرهان: تم ضخ عملات أجنبية ببنك السودان

قال الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي انه تم ضبط 7 مليون يورو وعملات محليه تقارب 7 مليار جنيه سوداني بحيازة الرئيس المخلوع. واضاف في مقابلة تلفزيونية علي تلفزيون السودان انه تم ضخ عملات أجنبية ببنك السودان مما ساهم في خفض قيمة العملات، و وجدنا بمنزل الرئيس 7 مليون يورو و 350 الف دو..

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