البرهان: احتياط الوقود يكفي البلاد لفترة ليست قصيرة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان؛ احتياطي الوقود يغطي حاجة البلاد لفترة ليست بالقصيرة؛ نستطيع ان نسير بها الاحتجاجات في البلاد.

واضاف ان المشكلة الكبيرة التي تواجهنا تهريب الوقود الى خارج البلاد عبر الحدود مع دول الجوار.