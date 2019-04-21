قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان؛ احتياطي الوقود يغطي حاجة البلاد لفترة ليست بالقصيرة؛ نستطيع ان نسير بها الاحتجاجات في البلاد.
واضاف ان المشكلة الكبيرة التي تواجهنا تهريب الوقود الى خارج البلاد عبر الحدود مع دول الجوار.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: احتياط الوقود يكفي البلاد لفترة ليست قصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.