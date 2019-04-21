البرهان: المجلس العسكري الانتقالي السوداني مكمل للانتفاضة والثورة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال حوار خاص بالقنوات والإذاعات السودانية، إن المجلس العسكري مكمل للانتفاضة والثورة في السودان. وأضاف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري الانتقالي ملتزم بتسليم السلطة للشعب.

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