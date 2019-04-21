"صلاح وماني" يقودان ليفربول أمام كارديف سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق كارديف سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون. خط الوسط : هندرسون - كيتا - فينالدوم. خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.



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