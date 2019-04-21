سلطنة عمان تدين التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى سيريلانكا

وأكدت السلطنة فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العمانية موقفها الرافض لهذه الأعمال الإجرامية بحق الأبرياء فى كل زمان ومكان.
كما عبرت عن تضامنها الصادق مع سيريلانكا في هذا الحادث الأليم ، داعية المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الانفجارات وللمصابين بالشفاء العاجل.
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