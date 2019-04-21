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احتجاجات واسعة وسط عمال السكة حديد بمدينة عطبرة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 21-أبريل-2019

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تجمهرت مجموعة من عمال هيئة السكة الحديد في مدينة عطبرة أمام مكتب مدير الهيئة م. إبراهيم فضل، وقاموا بتسليم مكتبه مذكرة احتجاجية تطالب بتسيير رحلة لـ(قطار النيل) إلى الخرطوم مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

 

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وعبر المتجمهرون عن رفضهم لما آلت إليه حال السكة الحديد في السنوات الأخيرة، مطالبين بمحاسبة كل من أسهم في تدمير هذا المرفق القومي.

 

وأشار المحتجون بحسب شبكة الشروق –  إلى أن أعداد العمال الراغبين في تسيير القطار إلى مكان الاعتصام في تزايد، لذلك طالبوا بزيادة عدد عربات القطار حتى يتسنى للجميع المشاركة في الرحلة المتوجهة إلى مكان الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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