3 مليارات دولار مساعدات للسودان من السعودية والإمارات

أعلنت السعودية والإمارات، يوم الأحد، تقديم دعم للشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، التي أكدت أن هذه المساعدات تأتي “استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البناء.

وذكرت الوكالة “أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلنتا تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي”.

وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي “استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البناء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة”.

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ومن المساعدات، طبقاً للوكالة، وديعة من البلدين بمبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وتهدف الوديعة أيضاً لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)