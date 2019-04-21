حاج ماجد سوار يهدد: مافي زول مقطوع من شجرة والفوضى لا بد أن تحسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

برأ القيداي بالمؤتمر الوطني المعزول ، حاج ماجد سوار، الثوار، من الاعتداء الذي وقع عليه بمطار الخرطوم أمس الأول ومنعه من السفر، واتهم سوار قوى سياسية،- لم يسمها- بأنها تريد سرقة ثورة الشباب كما سرقت ثورات سابقة.

وكشف سوار فعن اتجاهه لإتخاذ اجراءات قانونية ضد المعتدين، وطالب المجلس العسكري الانتقالي ببسط الأمن ومحاسبة المتورطين الذين تكشفهم كاميرات المطار والفيديوهات التي تم بثها لحظة الاعتداء.

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وقال :”أنا أبرئ الثوار الحقيقيين من هذا العمل الهمجي، هذا العمل قامت به قوى سياسية معروفة”، ولم يستعبد سوار أن يقوم شباب حزبه بالرد على الاعتداء.

وأضاف :” مافي زول مقطوع من شجرة والفوضى لا بد أن تحسم”، وأكد أن الواقعة ستخصم من الثورة اذا لم يتبرأ منها الثوار، وأوضح سوار أنه تعرض لضرب شديد في الرأس والأطراف والبطن والمعدة وقام باجراءات طبية سيكملها بصورة مقطعية وأي اجراءات يقررها الطبيب.

باج نيوز