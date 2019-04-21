قطط سمان تهدد وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير بالقتل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تلقى وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري، بالتحقيق في ملفات الفساد، مولانا عبد الله عبد المحمود، تهديداتٍ بالقتل، عقب تكليفه مباشرة بالتحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع.
وقال مصدر موثوق لصحيفة السوداني، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف ورائها (قطط سمان) ينتمون للنظام المخلوع.
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