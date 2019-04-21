النائب العام يخاطب الأمن برفع الحصانة عن المتورطين في مقتل الشهيد أحمد الخير بخشم القربة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خاطب النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود أمس، رسمياً مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.

كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ أمس.

وأكد اجتماع للنائب العام حسب صحيفة الأخبار أمس برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن على ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المواد المتعلقة بالحريات، كما تطرق الاجتماع إلى قضية العربات التي تسير دون لوحات.

وطالب النائب العام المكلف بالالتزام بالضوابط المرورية بشأنها لتحديد المسؤوليات وقد أمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على كل النقاط التي أثارها النائب العام المكلف.