المطيع : من لديه مستندات تثبت تورطي في فساد فليقدمها للقضاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة الأسبق المطيع محمد أحمد، جاهزيته للدفاع عن نفسه في سوح القضاء حال فتح بلاغ في شخصه .

قاطعاً بأنه يعمل الآن بصورة عادية ومتواجد في العلن وليس الخفاء، وهاجم عدد من الأشخاص في وسائل التواصل الإجتماعي، المطيع وطالبوا بإعتقاله والتحقيق معه في تجاوزات مالية إبان توليه إدارة الحج والعمرة .

وقال المطيع وبحسب صحيفة الإنتباهة أمس، على أي شخص يتهمني، إحضار مستنداته التي تثبت تورطي في أية عملية فساد وتقديمها للقضاء .