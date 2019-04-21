اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت 32 واجهة تابعة لحزب المؤتمر الوطني

الخليج 365 :

ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻗـﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ 32 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻦ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗــﻢ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳـﻼﻣـﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﺍﻉ ﺍﻷﻣـﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻔﻈﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻋـﺎﺓ، ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺧﺎﻁﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ بتاريخ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019م، البنوك بفك الصرف ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.