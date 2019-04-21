المجلس السيادي لحكم السودان.. بين الترقب والتحذيرات (تقرير)

في الأيام الماضية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، كما كشف قيادي في المعارضة السودانية أن المعارضة ستطرح مرشحين أغلبهم تكنوقراط..

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج في تصريحات لصحيفة "البيان"، إن 80% من قرارات المجلس العسكري حتى الآن لا ترمي في اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيرا إلى أن قراراته بإقالة المسؤولين من رموز النظام السابق والمتماهين معه سياسيا وفكريا وعزلهم من وزارات الخارجية والإعلام وغيرها، إيجابية، وتمضي في اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.

و أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 15 يوما لتسليم "سلطة سياسية مدنية القيادة أو يواجه احتمال تعليق عضوية السودان في الاتحاد ونشاطاته".

وقال علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إن المهلة الممنوحة غير كافيه لصعوبة الاتفاق بين القوى السياسية حول فترة الحكم الانتقالي.

بدوره ألقى المجلس الانتقالي الكرة في ملعب الساسة السودانيين وطالبهم بسرعة تقديم مقترحاتهم بشأن الحكومة المدنية لإدارة الفترة المقبلة لكن حالة من الاصطفاف الحاد خلف خيارين، أحدهما أن يكون المجلس السيادي في قمة هرم الدولة عسكريا صرفا، أما الآخر فهو أن يكون مدنيا بتمثيل رمزي للمؤسسة العسكرية.

ويرى غازي صلاح الدين رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، أنه من الممكن التوافق بين الخيارين لإنجاز الحكومة التي ستدير المرحلة القادمة.

أما محمد يوسف مصطفى، القيادي بتجمع المهنيين، فيقول إن تجارب التاريخ السياسي في السودان تجعلهم حذرين تجاه تسليم السلطة كليا للمؤسسة العسكرية لذلك هم يطرحون أن يكون المجلس السيادي مدنيا.

ووسط تباين مواقف الساسة في السودان يترك المجلس الانتقالي بابه مواربا أمام كل الأطروحات إذ لم يعلن المجلس رسميا رفضا أو قبولا لكلا التصورين المدنية أم الخليط بين سيادة المجلس وحكومة الكفاءات مفضلا الانتظار الذي لن يطول على ما يبدو.

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قال محمد مصطفى، مدير المركز الإفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، خطوة تجمع المهنيين نحو تشكيل حكومة إنتقالية ومجلس رئاسي لإدارة المرحلة هى خطوة إيجابية، وعليها بعض الملاحظات.

وتابع مدير المركز الإفريقي العربي، أهم تلك الملاحظات تتمثل في ضرورة مراعاة التنوع الثقافي والديني والجهوي، لأن المجلس الرئاسي والحكومة جهات سيادية تنفيذية منوط بهما الإشراف وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية.

وأضاف مصطفى أن هناك عدد من البنود ينبغي تحقيق توازن وتقدم فيها خلال تلك المرحلة الانتقالية وأهمها تحقيق السلام العادل والشامل والنهائي وذلك بمناقشة جذور الأزمة والوصول الى حل مع القوى الثورية المسلحة.

وأشار مدير المركز الأفريقي العربي، إلى أن من مهام المرحلة الانتقالية، إعداد الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة العامة والتعداد السكاني وتقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد السجل الانتخابي وإجراء الانتخابات، وبالتالي إذا تم إغفال التنوع في الحكومة الانتقالية القادمة، فلن يتحقق العدل المنشود وسوف ترحل الأزمة إلى الحكومة المنتخبة والتي بدورها قد تأتي مختلة حيث لا يستقيم الظل والعود أعوج.

واستطرد مصطفى، الأسماء المقترحة لتولي مسؤولية الانتقال إلى حكومة منتخبة أو بالأحرى المعايير المطروحة للاختيار قد تركزت على التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية دون مراعاة تأريخ المرشح النضالي، ومعلوم أن الذي ينتقل من الفقر إلى الغنى بجهده الخاص ليس كالوارث، فالأول يعرف كيف يحافظ على أمواله، وبالتالي مراعاة التاريخ النضالي مهم جدا وهو أكبر ضامن لتحقيق أهداف الثورة.

وقال مدير المركز الأفريقي العربي:"هنالك فرق بين إحراز شهادة عليا والعمل في مجال التخصص لسنوات طويلة، وبين الإدارة ووضع السياسات, فالادارة والقدرة على القيادة والابتكار والإبداع لمعالجة مشاكل معقدة لا تتطلب فقط شهادات عليا وخبرة في وظيفة معينة".

ولفت مدير المركز الأفريقي العربي، إلى أنه قد يستطيع الموظف بخبرته التخصصية حل بعض المشاكل لكن الوزارة بها أقسام وتخصصات مختلفة، وبالتالي لابد من مراجعة معايير الترشيح والترشح لتولي أية مسؤولية انتقالية.