الاتحاد الأفريقي: السودان دولة محورية ونتفهم الثورة الشعبية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، الذي وصل البلاد يوم السبت، إن السودان يعتبر دولة محورية في قارة أفريقيا، وإن الاتحاد الأفريقي يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان، والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.

والتقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، بالقصر الجمهوري يوم السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، بحضور الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس.

وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي، وأوضح رئيس اللجنة السياسية أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية.

من جهته، أشار فكي إلى أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر، مؤكداً أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمراً أساسياً.