أُحد السعودي يطلب الغربال

تلقى هداف البطولة العربية، والمريخ محمد عبد الرحمن عرضاً جاداً من نادي أُحد السعودي، الناشط ضمن أندية دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية..

وطبقا ل " السوداني" أن نادي أُحد السعودي هاتف بعض المقربين من الغربال واستفسر عن إمكانية التعاقد مع هداف العرب خلال الفترة القادمة ..

وقال الوكيل الموريتاني عبد الحي أدومو إن عرض نادي أُحد لكسب خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن جاد رافضًا الإفصاح عن قيمة العرض أو جوانبه المالية الأخرى..

يشار إلى أن نادي المولودية الجزائري طلب التعاقد مع الغربال مقابل مبلغ وقدره 150 ألف دولار خلال وقت سابق

ولم يجدد النادي الجزائري اتصالاته بالمريخ مما فتح الباب على مصراعيه لإمكانية اتجاه اللاعب لنادٍ آخر..

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وأبلغ مصدر رفيع بمجلس المريخ " السوداني" بقوله إن ناديه جاهز لتسويق اللاعب متى ما وجد العرض المالي المناسب ..

وأضاف المصدر أن المجلس عازم على إتاحة الفرصة للاعب للاحتراف في أكبر الأندية العربية خلال الفترة القادمة ..

ونفى المصدر الموثوق بالمجلس تلقي أي اتصالات جديدة من نادي المولودية، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى عدم تلقي عرض جادٍ على الطاولة بشأن كسب خدمات اللاعب..

يشار إلى أن بعض الوكلاء العرب أبدوا رغبة حقيقية في تسويق لاعب المريخ وذلك عقب المستويات الفنية المتميزة التي قدمها في النسخة الأخيرة من كأس زايد للأندية الأبطال وحصوله على جائزة الهداف بعد إحرازه ل7 أهداف آنذاك..