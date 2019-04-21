مفاوضات بين نادي مولودية ومدرب المريخ التونسي

خل نادي مولودية وهران الجزائري في مفاوضات جادة مع مدرب المريخ التونسي يامن الزولفاني . وتلقٍى المدرب التونسي الذي حقق نتائج إيجابية مع المريخ على الصعيد العربي عرضاً مغرياً من النادي الجزائري خلال الأيام الماضية..

وقالت مصادر مقربة من الزولفاني إن الأخير لم يحسم وجهته المستقبلية حتى اللحظة مشيرًاً إلى أن المدرب التونسي لديه بعض الالتزامات مع ناديه الحالي المريخ لم يتم الفراغ منها حتى اللحظة ..

وأشارت المصادر إلى أن عقد الزولفاني ينتهي مع المريخ بحلول مايو القادم لافتة النظر إلى أن المدرب التونسي لديه مستحقات مالية متأخرة عبارة عن راتب 5 أشهر عطفًا على وجود بعض الحوافز ومنها أموال البطولة العربية ..