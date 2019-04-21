وكالة: أنباء عن انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة أنباء حول انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية.

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".