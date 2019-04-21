إدانة أوروبية لمقتل صحفية فى أيرلندا الشمالية أثناء عملها

وأوضحت المفوضية، على لسان أحد المتحدثين باسمها، بأنها تابعت ما جرى من أحداث أفضت إلى مقتل الصحفية، حيث وقالت "ندين كل أشكال العنف".
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد عبرت المفوضية عن ثقة المؤسسات الأوروبية بقدرة السلطات المختصة على تحديد أسباب الحادث وكشف ملابسات ظروفه.
وكانت الصحفية وتدعى لايرا ماكى "29 عاماً" قد قتلت بالرصاص الجمعة الماضية ، أثناء محاولة تغطية مواجهات وقعت فى مدينة لندنديرى، وتتعامل الشرطة على أنه عمل إرهابى.
واندلعت اشتباكات بين متشددين قوميين وقوات الأمن ما أدى لوقوع أضرار، بالإضافة إلى مقتل ماكى.
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