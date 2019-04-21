ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية فإن مبنى السفارة المكون من 4 طوابق والموجود فى حى جورج تاون، أصبح فارغا تماما، بعد حظر الناشطين دخول الوفد الى السفارة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الناشطين أعربوا عن قلقهم من استيلاء المعارضة الفنزويلية على مبنى السفارة فى واشنطن، ولذلك تم تنظيم وقفة احتجاجية لمدة 7 أيام لحماية السفارة.
وقال ميديا بنيامين ، وهو عضو فى منظمة "كود بينك" التى ينتمى إليها معظم الناشطين : "أنا هنا لأننى غاضب لأننا نشهد انقلابًا بطيئًا ، وخلال حياتى رأيت ضربات كافية وتدخلات عسكرية أمريكية وهى دائمًا ما تنتهى بشكل سىء بالنسبة لشعب البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يمنعون وفد جوايدو من دخول السفارة الفنزويلية بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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