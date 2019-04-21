مصرع وإصابة 4 من أفراد الأمن فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد، مقتل مسئول أمنى، وإصابة ثلاثة آخرين فى هجوم بالأسلحة النارية فى منطقة كالاكان فى العاصمة كابول. صرح بذلك المدير الإدارى لمنطقة كاراباخ الأفغانية خواجة حنيف، لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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