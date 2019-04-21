واشنطن بوست: السلطات الأمريكية تعتقل زعيم ميليشيا مناهضة للمهاجرين

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آى) اعتقال زعيم ميليشيا مسلحة تسيّر دوريات على الحدود الأمريكية-المكسيكية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين وذلك بتهمة حمل أسلحة وذخيرة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن بيان أصدره الـ"أف بى آى" إنه اعتقل لارى ميتشل هوبكينز (69 عاما)، زعيم جماعة "الوطنيين الدستوريين المتحدين" وهى مجموعة صغيرة مدججة بالسلاح غالبية أفرادها من المحاربين القدامى، يقومون بتسيير دوريات على الحدود بين ولاية نيو مكسيكو الأمريكية وولاية تشيواوا المكسيكية المجاورة لها للقبض على المهاجرين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة.

وقال المدعى العام لولاية نيو مكسيكو هيكتور بالديراس إن "عملية التوقيف التى نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالى اليوم تشير بوضوح إلى أن تطبيق القانون يجب أن يتولاها موظفون مدربون فى مجال إنفاذ القانون، وليس حراس مسلحون".

وبحسب المدعى العام فإن هوبكنز، المعروف أيضا باسم "سترايكر"، هو "مجرم خطير يجب ألا يحمل سلاحا قرب الأطفال والعائلات".