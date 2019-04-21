البحرية الروسية تحصل على غواصتين نوويتين بصواريخ مجنجة

وقال المصدر: "تدرس الإدارة العسكرية إنشاء غواصتين "بوريي"، ولكن لا تحملان صواريخ باليستية، وإنما صواريخ كروز بعيدة المدى. إذا تم اتخاذ القرار، سيتم بناء هذه الغواصات في إطار المشروع الجديد "بوريي-ك" الجديد مع تسليمها إلى الزبون بعد عام 2027 ". ولم يذكر المصدر خصائص الغواصات الجديدة.
في الوقت الحالي، تعد الغواصات الروسية من سلسلة بوريي كل من الغواصات الخاصة بالمشروع الأساسي 955 و955А المحسن- وهي استراتيجية وقادرة على حمل 16 صاروخًا من طراز بولافا.
وتملك البحرية الروسية اليوم نوعان من غواصات صواريخ كروز: غواصات المشروع 949A وغواصات المشروع 885 "ياسن" وغواصات ياسن 885إم. ويشمل الأسطول غواصات "انتييف" (كل سلاح مزود بـ 24 صاروخًا من طراز"غرانيت" وغواصة واحدة من مشروع 885 سيفيرودفينسك ، ويوجد غواصة تجري اختبارات من مشروع 885إم "كازان"، ويتم بناء 5 غواصات منها (وتحمل ياسن 32 منصة إطلاق للصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس").
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