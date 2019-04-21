تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير

تلقى وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري بالتحقيق في ملفات الفساد مولانا معتصم عبد الله محمود ، تهديدات بالقتل ، عقب تكليفه مباشرة بالتحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع.
وقال مصدر موثوق أن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها (قطط سمان) ينتمون للنظام المخلوع.
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