تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير

تلقى وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري بالتحقيق في ملفات الفساد مولانا معتصم عبد الله محمود ، تهديدات بالقتل ، عقب تكليفه مباشرة بالتحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع.

وقال مصدر موثوق أن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها (قطط سمان) ينتمون للنظام المخلوع.