قوى الحرية والتغيير تطالب المجلس العسكري بتسليمها السلطة



وقال صديق يوسف؛ ناقشنا مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري خطوات انتقال الحكم لسلطة مدنية عبر قوى الحرية والتغيير استجابة لمطالب الشارع. طالب قيادي بارز بالمعارضة السودانية؛ المجلس العسكري الانتقالي؛ بتسليم السلطة لحكومة مدنية على نحو عاجل .وقال صديق يوسف؛ ناقشنا مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري خطوات انتقال الحكم لسلطة مدنية عبر قوى الحرية والتغيير استجابة لمطالب الشارع. واضاف أن اللقاء استجابة لدعوة المجلس لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام.

وتابع: تبادلنا وجهات النظر واتفقنا على استمرار اللقاءات في اقرب وقت للتوصل الى اتفاق مرض للطرفين.



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