هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الشاعرة روضة الحاج لموقفها الضعيف بقبولها للقرار الذي كان أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير بتعيينها وزيرة للثقافة ، وعدم رفضها للمنصب الذي رفضه قبلها الوزير السابق ومدير مؤسسة أروقة للثقافة والفنون ، وتندر أغلبهم بقصر المدرة التي قضتها بالمنصب قبل سقوط النظام ، وطالبوا بإعطائها نصف راتب.
في الوقت الذي أكد فيه عدد كبير من معجبيها ومتابعيها بأنهم صدموا لموقفها الذي اعتبروه متخاذلاً ، وأنها ضد الثوار ومطالب الثورة بزوال النظام ، موضحين أنهم كانوا يعولون عليها كثيراً بأن تكون صمام الثورة عبر أشعارها القوية والمؤثرة ، وأن يكون لديها رأي واضح بعدم قبول المنصب الذي لن يضيف إليها شيئاً.
ومن جانبها لم تبدي حتى الآن الشاعرة روضة الحاج أي موقف واضح أو تدل بتصريح لتبرر موقفها لما حدث بعد أن انزوت عن الأضواء وفضلت الصمت.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفها جمهورها بالمتخاذلة .. مطالبات بمنح روضة الحاج (نصف راتب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.