رئيس اللجنة السياسية يلتقي وفد إعلان الحرية والتغيير

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين مساء الامس بالقصر الجمهوري بوفد قوى اعلان الحرية والتغيير. واوضح المهندس صديق يوسف في تصريح صحفي أن اللقاء جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري الانتقالي وتناول الوضع السياسي الراهن والحل الشامل لقضية السودان. وأبان يوسف انهم أطلعوا المجلس على رؤيتهم للأوضاع الراهنة وقال إن اللقاء تطرق الى كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للنقاش حول كيفية تسليم وانتقال الحكم لسلطة مدنية استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه.

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