مثلث العزة يسقط خطط العدوان .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع قسوة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وتطور أساليبه واستخدامه اشد انواع الاسلحة فتكا ، ومع تأييد العديد من دول العالم لهذا العدوان الغاشم ، ومع الصمت المخزي للمنظمات الحقوقية والإنسانية عربية وعالمية الا مارحم ربي ، ومع الاصرار الشديد من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد واذنابهم وعملائهم والطامعين في ذهبهم أو الخائفين من لهبهم ، مع كل ذلك وسواه فإن الشعب اليمني مصمم على المقاومة والدفاع عن أرضه وعرضه في صمود اسطوري افشل كل خطط العدو لتركيع الشعب وفرض الاستسلام عليه ، وقد فشل التحالف وعجز عن تحقيق اي من اهدافه الميدانية الاساسية فلاهو دخل صنعاء واسقط الحكومة فيها ولا استطاع اجبار صعدة على الرضوخ وقد هدف العدوان ان يستعيض بها عن فشله في الوصول إلى صنعاء لكنها لم تكن سهلة عليه بل تكسرت كل نصاله فيها وصده اهلها بجيشهم ولجانهم الشعبية ولسان حالهم يقول لن تدنس أرض المقاومة والصمود اي اقدام للعملاء والخونة والمرتزقة واسيادهم المعتدين ، وظلت صنعاء كمركز اداري ورمز كبير وصعدة كمركز جهادي ترفد كل الجبهات بالمقاومين ظلت المنطقتان عصيتان على العدو ورغم كل جهوده التي بذلها وتكبد فيها الخسائر المادية والبشرية إلا أن الشعب المقاوم لم يمكن العدو من تحقيق أهدافه هذه بل كل أهدافه التي وضعها للحرب على اليمن ، وعلى خطى صنعاء وصعدة كانت الحديدة هي الأخرى هدفا مهما للعدوان وقد استبسل اهلها وعموم اليمنين وصدوا هجوما كونيا هو الأكبر في تاريخ العدوان من حيث التحشيد والتجهيز وفشلت محاولات عدة لكسر إرادة المدينة الصامدة واسقاطها بل كان الساحل الغربي بحق مقبرة للغزاة المعتدين ولم يفلحوا في تحقيق هدفهم بل تشتت جمعهم وولوا الدبر ، هذا غير من هلكوا بالمئات علي الشريط الساحلي في تكرار للفشل احبط المعتدين واسيادهم وأثبت تفوق اليمنيين رغم قلة عتادهم على العالم أجمع وهو يسعي لاسقاطهم وأثبت اهل اليمن حقيقة المقولة الخالدة ان دماء المجاهدين تنتصر عبر التاريخ على سيوف الجلادين ولو بعد حين .

اهل اليمن اقنعوا العالم أجمع أن دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين وحكمة القيادة والتفاف الشعب حول المقاومين هذه العوامل أثبتت مقولة انتصار الدم على السيف وانتصار المظلومية على عنجهية الظالمين المعتدين .