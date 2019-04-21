ضرورة التأكد من اعتقال البشير وأعوانه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تم التغيير والإطاحة بالرئيس المخلوع والناس تطالب المجلس العسكري الانتقالي أن يقدم دليلا ملموسا علي وضع قادة النظام السابق في السجن وفي مقدمتهم رأسه لكن ذلك لم يحدث حتي الآن .

كثيرة هي الاشاعات المتداولة حول الاعتقالات وتتضارب الأنباء حول نفي وتأكيد حبس قادة المؤتمر الوطني وحتي الحديث الذي ادلي به الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي عن اعتقال بعض رموز النظام السابق ومنهم اثنين من أشقاء الرئيس المخلوع وبعض من تحوم حولهم شبهات فساد مالي من تجار الحزب وقادته حتي هذه لم يجد الناس دليلا ملموسا عليها في ظل عدم الثقة القائم بين المجلس والشارع ، اما الرئيس المخلوع فقد كثرت الأقاويل بشأنه وكل يقول شيئا مختلفا عن الآخرين حتي ان الناس أصبحت تشك في وجوده بالبلد اصلا إذ منذ الاطاحة به وقول الفريق ابن عوف يومها أنه متحفظ عليه في مكان آمن فإن الاخبار تتضارب حوله وكذا الأمر بالنسبة لكبار قادة الحزب كعلي عثمان ونافع علي نافع وعوض الحاز ومحمد طاهر ايلا وغيرهم من الأسماء البارزة في المسيرة الحالكة السواد التي ابتلي بها الوطن خلال الثلاثين سنة الماضية.

الشي الذي لابد أن يضعه المجلس العسكري الانتقالي في الحسبان هو أن هؤلاء الطغاة الظلمة مصاصي الدماء الذين افسدوا في البلاد لابد من اعتقالهم ولتضطلع حكومة مدنية منتخبة بمحاسبتهم وارجاع جزء من حقوق الشعب المسروقة والعمل علي رد بعض المظالم الشخصية وتمكين كل مظلوم من القصاص عبر حكم القانون والتقدم للقضاء بمظلمته ومحاسبة المجرم وعدم تمكينه من الإفلات وهذا لن يتحقق إلا باعتقال الكبار محل الاشتباه والتحفظ عليهم حتي يقوم ممثلوا الشعب بمحاكمتهم لذا لابد أن يضغط الثوار في اتجاه تحقيق هذا الهدف وعدم التراخي عنه ولتكن الخطوة الأولي الهامة في هذا الجانب عرض المعتقلين للناس عبر التلفزيون حتي يتحققوا والله تعالي نساله أن يقتص من المجرمين .