المدرب العام للهلال..مواجهة الثلاثاء مصيرية ولن نتنازل عن احلامنا الافريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصف مساعد مدرب الهلال صلاح محمد ادم مباراة الفريق بعد غد الثلاثاء بالمصيرية وتتطلب منهم باللعب بمسئولية لاجل تحقيق احلام جماهير الهلال بالترشح لنصف نهائي البطولة الكونفدرالية وقال صلاح مدرب الهلال: مواجهة الثلاثاء مصيرية ولن نتنازل عن احلامنا الافريقية مهما كانت قوة خصمنا وسنلعب من اجل تحقيق الفوز وان الخروج منتصرين بهدفين نظيفين ليس ضربا من المستحيل.

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