في تصريحات مثيرة..سكرتير المريخ يوضح موقفهم من أزمة المستحقات

الخليج 365 :

قال الأمين العام للمريخ، إن مجلسه تواصل مع مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الأيام الماضية لأجل استلام أموال المشاركة في البطولة العربية.

وأشار قريش خلال التصريحات التي أدلى بها إلى أن مسؤولي الاتحاد العربي وعدوهم بتحويل المبلغ المتفق عليه في حساب النادي خلال الأيام القادمة.

ونفى قريش وجود أي مشكلات بشأن استلام المبلغ، مشيراً إلى أن السبب في التأخر في الاستلام يعود حسب إفادات مسؤولي الاتحاد العربي إلى انشغالهم خلال الأيام الماضية بتنظيم فعاليات نصف نهائي كأس العرب بين الهلال السعودي والأهلي ومن ثم الترتيبات التي جرت بشأن إقامة مباراة النهائي بين الهلال والنجم التونسي التي جرت في غضون الأيام الماضية.

وتوقع قريش استلام أموال البطولة العربية في غضون الأيام القادمة وتسليم المستحقات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والشروع في حل بقية الالتزامات المالية ذات الصلة.

وكشف قريش عن وجود مستحقات للاعبي فريق الكرة الأول بالنادي بقيمة 100 ألف دولار وهي عبارة عن حوافز المشاركة في البطولة الماضية منذ أول مباراة امام الجيش السوري مروراً ببقية المباريات وحتى الدور نصف النهائي أمام النجم الساحلي.

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وشدد سكرتير الأحمر على أنهم متمسكون بنيل اللاعبين حقوقهم ولا توجد أي أزمة أو خلاف في هذه النقطة لافتاً النظر إلى أنهم يترقبون استلام المبلغ ومن ثم إعطاء اللاعبين مستحقاتهم على الفور دون أي تأخير – حسب قوله.

واعترف قريش خلال التصريحات التي أدلى بها بأن الجهاز الفني بالفريق يملك بعض المتأخرات نظير عمله طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنها مقدور عليها وستحل فور استلام مستحقات الاتحاد العربي.

وطمأن الأمين العام الجماهير بشأن حقوق المحترفين الأجانب، وقال إن الثنائي النيجيري ماماني إلى جانب مواطنه سومانا يملكان راتب شهر واحد بحوزة النادي، لافتا النظر إلى أن اللاعبين مستمران في المشاركة دون انقطاع وسيتم الوفاء بكامل مستحقاتهم خلال الأيام القادمة.

وأزاح قريش خلال حديثه النقاب عن وجود بعض المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الأجانب السابقين أمثال كونلي إلى جانب بعض الغرامات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لافتا النظر إلى أن مجلسه سيفي بالمستحقات والغرامات وسيشرع في معالجة جميع المستحقات الواردة من الفيفا باعتبار أن هذا الملف حساس.

وقطع قريش خلال تصريحاته بعدم وجود أي تطورات في قضية المدرب الفرنسي غارزيتو، لافتا النظر إلى أنهم يترقبون ردود المحامي التركي واستفساراته لأجل التعاون معه والوصول إلى حل نهائي وشامل لهذه القضية.